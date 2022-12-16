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    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü

    Milattan önce 5. yüzyıldan beri akademisyenlerin kafasını karıştıran Sanskrit dilindeki bir dil bilgisi problemi, Cambridge Üniversitesindeki bir doktora öğrencisi tarafından çözüldü.
    • 16.12.2022 - 04:30
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    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü

    Hindistan'da 27 yaşındaki doktora öğrencisi Rishi Rajpopat, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yaşamış antik Sanskrit dilinin ustası Panini'nin öğrettiği bir dil bilgisi kuralını çözdü.

    2 bin 500 yıllık problemi farklı bakış açısıyla çözdü

    Panini’nin "Astadhyayi" olarak bilinen dil bilgisi kuralı, birden fazla kere uygulandığında çakışmalara sebep oluyordu.

    Bu kuralın nasıl kullanılması gerektiğine dair Panini'nin bir başka kuralının bilim insanları tarafından dil bilgisi açısından yanlış sonuçlara yol açan geleneksel yorumlamasını reddeden Rajpopat, kurala başka bir yorumlama getirdi.

    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü #1

    "Umarım bu keşif Hindistan'daki öğrencilere güven aşılar"

    Bu yorumu kullanan Rajpopat, Panini'nin kuralının neredeyse hiçbir istisna olmaksızın dil bilgisi açısından doğru sözcükler ürettiğini gördü.

    Rajpopat, "Umarım bu keşif Hindistan'daki öğrencilere güven, gurur ve onların da büyük şeyler başarabilecekleri umudunu aşılar." dedi.

    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü #2

    "Bu keşif Sanskritçe çalışmalarında devrim yaratacak"

    Cambridge’den Sanskritçe profesörü Vincenzo Vergiani de, "Yüzyıllardır akademisyenlerin kafasını karıştıran bir soruna olağanüstü zarif bir çözüm buldu. Bu keşif, dile olan ilginin arttığı bir zamanda Sanskritçe çalışmalarında devrim yaratacak." diye konuştu.

    "Astadhyayi" kuralı, bir kelimenin tabanını ve sonekini dil bilgisi açısından doğru kelimelere ve cümlelere çeviren bir algoritma sistemine dayanıyor.

    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü #3

    Sanskritçe, Hindistan'da 25 bin kişi tarafından konuşuluyor

    AA'nın haberine göre üniversiteden yapılan açıklamada, Sanskritçenin Hindistan'da yalnızca yaklaşık 25 bin kişi tarafından konuşulduğu bildirildi.

    Hinduizm'in kutsal dili olan Sanskritçe yaygın olarak konuşulmasa da yüzyıllar boyunca Hindistan'ın bilim, felsefe ve edebiyatında kullanıldı.

    Sanskrit dilindeki problem, 2 bin 500 yıl sonra çözüldü #4


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