Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi başarısız oldu

Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi başarısız oldu

Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de gece saatlerinde başlayan darbe girişiminin başarısız olduğu belirtildi.

Afrika ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi gerçekleştirildi.

Başbakan Patrice Trovoada, yaptığı açıklamada, saat 00.30’da ülkenin başkenti Sao Tome’de bulunan ordu karargahında askeri hareketliliğin başladığını aktardı.

Darbe girişimi bastırıldı

Trovoada, Sao Tome ve Principe'de saat 06.00’ya kadar devam eden askeri hareketliliğin ardından darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu.

Eski Meclis Başkanı gözaltına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre ise başarısız darbe girişiminin ardından, darbeyle ilişkili olduğu düşünülen eski Meclis Başkanı Delfim Neves ve 4 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre halihazırda durumun, hükümetin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.