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    Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi başarısız oldu

    Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de gece saatlerinde başlayan darbe girişiminin başarısız olduğu belirtildi.
    • 25.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:56
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    Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi başarısız oldu

    Afrika ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de darbe girişimi gerçekleştirildi.

    Başbakan Patrice Trovoada, yaptığı açıklamada, saat 00.30’da ülkenin başkenti Sao Tome’de bulunan ordu karargahında askeri hareketliliğin başladığını aktardı.

    Darbe girişimi bastırıldı

    Trovoada, Sao Tome ve Principe'de saat 06.00’ya kadar devam eden askeri hareketliliğin ardından darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu.

    Eski Meclis Başkanı gözaltına alındı

    Ulusal basındaki haberlere göre ise başarısız darbe girişiminin ardından, darbeyle ilişkili olduğu düşünülen eski Meclis Başkanı Delfim Neves ve 4 kişi gözaltına alındı.

    AA'nın haberine göre halihazırda durumun, hükümetin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

    Sao Tome ve Principe de darbe girişimi başarısız oldu #1


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