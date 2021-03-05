Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

Saraybosna'daki reklam panolarına, "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

ABD'de FETÖ mensubu bir grup New York eyaletinde reklam panosuna "Stop Erdoğan" ifadelerini yansıtmıştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞTI

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.