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    Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

    Saraybosna'daki reklam panolarına, "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 03:46
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    Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

    ABD'de FETÖ mensubu bir grup  New York eyaletinde reklam panosuna "Stop Erdoğan" ifadelerini yansıtmıştı.

    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

    GELEN TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞTI

    FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

    Saraybosna dan Love Erdoğan mesajı #1

    Saraybosna dan Love Erdoğan mesajı #2

    Saraybosna dan Love Erdoğan mesajı #3

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