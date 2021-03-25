Sarkozy: Avrupa Türkiye'ye karşı iki yüzlülük sergiledi

Nicolas Sarkozy, yaptığı Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Fransa devlet televizyonu France TV’ye konuştu. Türkiye ile ilgili de soruları yanıtlayan Sarkoz, önemli açıklamalarda bulundu.

Programda "Türkiye'nin AB yolculuğunu engelleyen siyasetçi" olarak tanımlanan Sarkozy, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiye dair konuştu.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ YÜZLÜLÜK SERGİLEDİ"

Sarkozy açıklamalarında, "O dönem benim sorunum Erdoğan'ın kendisiyle değildi. Benim sorunum Türkiye'nin Avrupa'lı olmamasıydı. Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergiledi.

"TÜRKLER, DOĞRUDAN KONUŞAN, CESUR, DÜRÜST İNSANLAR"

Kimse doğruları söylemeye cesaret edemedi, ama ben Türkiye'ye gerçekleri söylemeyi, dürüst olmayı seçtim. Çünkü o ülkeyi ve Türk halkını seviyorum. Türkler, doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar" ifadelerini kullandı.