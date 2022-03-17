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    Mauripol'de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi

    Mauripol'de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi

    Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliyesi gerçekleşti.
    • AA
    • 17.03.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 23:09
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    Mariupol’daki vatandaşların güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar devam ediyor.

    MSB, bölgede tam güvenlik kontrolü sağlandığında tahliyeler başlayacak haberini vermişti.

    MAURİPOL'DE MAHSUR KALAN 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Gelen bilgilere göre ise, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

    Mauripol de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi #1

    "İNSANİ ATEŞKES KONUSUNDA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi konusunda Sergey Lavrov beni aradı, şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Fakat diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafla da insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

    Mauripol de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi #2

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    Mauripol de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi #3


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