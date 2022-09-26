Savaş nedeniyle Ukrayna'daki bir köy harabeye döndü

500 kişinin yaşadığı köydeki evlerin tamamı, savaş nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yeniden Ukrayna kontrolüne geçen köyde, Rus güçlerine ait eşyaların bulunduğu görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın olumsuz etkileri sürüyor.

7 aydır devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın birçok yerleşim birimi ağır yaralar aldı.

Savaşın en derin hissedildiği köy

Harkiv bölgesinde yer alan Kamiyanka köyü, savaşın en derin hissedildiği yerleşim birimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Köydeki yapıların neredeyse tamamı zarar görürken, köy sakinlerinin tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sokaklarda sahipli hayvanlar dolaşıyor

Kamiyanka'ya yapılan saldırıların durmasıyla, 500’den fazla kişinin yaşadığı evlerden geriye kalanlar ise adeta harabeyi andırıyor.

Yaşamın durduğu köyün sokaklarında, şimdilerde sahiplerinin yanlarına alamadığı kedi ve köpekler dolaşıyor.

AA'nın aktarımına göre; yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçen köyde, Rus güçlerinden geriye yemek ve henüz patlamamış mühimmatların kaldığı görüldü.

"Sadece üzerimizdeki elbiselerle buradan gittik"

Hasar gören evinden geriye kalan sağlam birkaç eşyasını almak için eşi Peter ile köye gelen 74 yaşındaki Nadiyejda İvankova, 9 Mart’ta panikle evlerini terk etmek zorunda kalarak köylerinden ayrıldıklarını belirterek, "Yanımıza bir şey almadan, sadece üzerimizdeki elbiselerle buradan gittik. Hiçbir şeyimiz yoktu, yedek iç çamaşırı dahi alamadık. Hiçbir şey almadan çıktık gittik. Gittiğimiz yerde insanlar bize ne veriyorsa onu giyiyorduk." dedi.

2 hafta boyunca bodrum katta yaşadılar

Viktor ve Anya Rodkiy çiftinin de Kamiyanka’daki evi, Rus güçlerinin saldırısında kullanılamaz hale geldi.

Viktor, savaşın ilk günlerinde bu bölgenin uçaklarla bombalandığını ve 2 hafta boyunca evlerinin bodrumunda yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

"14-15 yaşımdan itibaren burayı ellerimizle inşa ettik"

Evlerinin bu halini görünce acı hissettiğini belirten Victor, "Elimizle yaptığımız her şey darmadağın olmuş. Hislerimizi sözlerle ifade edemem. Burası benim tüm hayatım. 14-15 yaşımdan itibaren burayı ellerimizle inşa ettik. Şimdi bu halde ve dönecek yerimiz kalmadı." diye konuştu.

"Evden geriye bir şey kalmamış"

Evini yeniden inşa etmek veya onarmak için maddi imkanı olmadığını dile getiren Victor, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Tüm hayatım boyunca tasarruf ederek bu evi yaptık. Evden geriye bir şey kalmamış. Tekrar yapmaya imkanım yok." ifadelerini kullandı.