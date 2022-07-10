Rusya-Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten, “Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Birleşmiş Milletler’den (BM) savaş sırasında Ukrayna’daki cinsel şiddete yönelik bugün bir açıklama geldi.

124 cinsel şiddet vakası

Savaşta cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten yaptığı açıklamada, “Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi. Mevcut veriler buzdağının sadece görünen kısmı.” dedi.

22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu

Ukrayna daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaş boyunca Ukrayna’da 22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu işlediğini bildirmişti.