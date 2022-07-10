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    Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası

    Rusya-Ukrayna savaşındaki cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten, “Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi” dedi.
    • 10.07.2022 - 17:24
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    Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre Birleşmiş Milletler’den (BM) savaş sırasında Ukrayna’daki cinsel şiddete yönelik bugün bir açıklama geldi.

    124 cinsel şiddet vakası

    Savaşta cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten yaptığı açıklamada, “Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi. Mevcut veriler buzdağının sadece görünen kısmı.” dedi.

    22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu

    Ukrayna daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaş boyunca Ukrayna’da 22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu işlediğini bildirmişti.


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