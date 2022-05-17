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    Savaş suçlarını incelemek için Ukrayna'ya 42 kişilik ekip gönderildi

    Savaş suçlarını incelemek maksadıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'ya 42 kişilik ekip gönderdi.
    • 17.05.2022 - 22:07
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    Savaş suçlarını incelemek için Ukrayna'ya 42 kişilik ekip gönderildi

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle işlenen suçların belgelenebilmesi maksadıyla Ukrayna Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Ukrayna'ya 42 kişilik ekip gönderildiği açıklandı.

    "42 müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personeli"

    UCM Başsavcısı Karim Han yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 42 müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan bir ekip gönderildiğini ifade etti. Khan, "Bugün ofisimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren suçlarla ilgili soruşturmalarımızı ilerletmek ve Ukrayna ulusal makamlarına destek sağlamak için 42 müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan bir ekibi Ukrayna'ya yerleştirdiğini doğrulayabilirim. Kuruluşundan bu yana ofisimin şimdiye kadarki en büyük tek saha konuşlandırmasını temsil ediyor” dedi.

    "Gözaltı zincirini güçlendirmek"

    Khan, müfettişlerin suç teşkil edebilecek askeri saldırılara ilişkin ifadeler toplayacağını, adli tıp uzmanlarının ise mevcut eylemlerin haritasını çıkarmak ve somut kanıtlarla ilgili olarak "gözaltı zincirini güçlendirmek" için Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti. Khan, hayatta kalanlara ve mağdurların ailelerine, adalet yoluyla bir nebze teselli sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

    Savaş suçlarını incelemek için Ukrayna ya 42 kişilik ekip gönderildi #1

    Khan, Bucha’yı ziyaret etmişti

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Khan, Rusya’nın işlediği muhtemel savaş suçlarını incelemek üzere 13 Nisan'da Ukrayna’ya gelmiş, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova ile Kiev bölgesinde bulunan Bucha’da incelemelerde bulunmuştu.

    UCM soruşturması

    Başsavcı Khan, Rusya’nın Ukrayna'da sivillere karşı işlediği muhtemel savaş suçlarının soruşturulması için aralarında Avusturya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere'nin bulunduğu toplam 41 ülkenin müracaatta bulunduğu duyurmuştu.

    İHA'nın haberine göre Başsavcı Khan, gelen talep üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ifade ederek delil toplamaya başladıklarını bildirmişti.


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