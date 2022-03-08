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Savaşın gölgesinde kadınlar günü
Ukrayna sokakları, Rusya'nın saldırıları üzerine ülkeyi terk edip Avrupa’ya göç etmek için yola çıkan kadınlarla doldu.
- AA & Ensonhaber
- 08.03.2022 - 10:11
- Güncelleme : 08.03.2022 - 10:13
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13'üncü gününe girdi...
Saldırı altındaki yüzlerce Ukraynalı yerinden edilmeye devam ediyor.
Erkeklerin ülkeyi terk etmelerine izin verilmezken, sınır noktalarında insanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.
UKRAYNALI KADINLARIN DRAMI
Güvenli noktalara tahliyeleri yapılan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü evlerinden ayrı olmanın hüznüyle geçiriyor.
Ortaya çıkan kareler ise yürekleri sızlatıyor.