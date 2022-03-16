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    'Savaşın habercisi' olarak tanınan Fransız yazar Odessa'da görüldü

    'Savaşın habercisi' olarak tanınan Fransız yazar Odessa'da görüldü

    Nerede savaş çıksa orada görülen Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna’nın Odessa şehrinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:54
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    Hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı.

    Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

    NEREDE SAVAŞ ÇIKSA ORADA GÖRÜLÜYOR

    Nerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.

    Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.

    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #1

    PKK VE İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

    Terör örgütü PKK/YPG'ye ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Bernard Henri Levy'nin aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunuyor.

    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #2

    "KÜRDİSTAN 2 YIL İÇERİSİNDE KURULACAK"

    2014'te Suriye’nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.

    Terör örgütü PKK’dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.

    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #3

    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #4

    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #5

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    Savaşın habercisi olarak tanınan Fransız yazar Odessa da görüldü #7


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