'Savaşın habercisi' olarak tanınan Fransız yazar Odessa'da görüldü

Nerede savaş çıksa orada görülen Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna’nın Odessa şehrinde görüntülendi.

Hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı.

Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, daha önce de Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

NEREDE SAVAŞ ÇIKSA ORADA GÖRÜLÜYOR

Nerede savaş çıksa orada görüntülenen Fransız isim, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü.

Öte yandan 'savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.

PKK VE İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Terör örgütü PKK/YPG'ye ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Bernard Henri Levy'nin aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunuyor.

"KÜRDİSTAN 2 YIL İÇERİSİNDE KURULACAK"

2014'te Suriye’nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçirdi.

Terör örgütü PKK’dan önemli isimlerle görüşen Levy, burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemişti.