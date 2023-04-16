Savaşta 2'nci yıl! Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası yapıldı Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir değişimi kapsamında, 130 Ukraynalı asker serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Paskalya’da büyük savaş esiri takası" sözleriyle duyurdu.

DHA

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte iki ülkede de çok sayıda kayıplar verildi.

Kentler savaş nedeniyle tahrip edilirken, binlerce can da yitirildi.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında da çok sayıda askerin esir düşmesiyle yeni asker takasları yapıldı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasıyla çoğu asker esaretten kurtarıldı.

Son olarak Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir değişiminin yapıldığı bildirildi.

"130 Ukraynalı geri dönüyor"

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan geldi.

Yermak, şu ifadelere yer verdi: