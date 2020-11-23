Suriye'de 3 yaşındayken annesi ve kardeşi ile bayram alışverişi için gittiği çarşıda, savaş uçaklarının saldırısında bir bacağını kaybeden Fatma, tüm zorluklara rağmen okula gitmeyi sürdürüyor.

Suriye'de rejim ve destekçisi Rusya'nın, sivilleri gözetmeden yaptığı hava saldırıları, birçok drama neden oldu. Bunlardan biri de bacağını kaybeden Fatma.

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE BOMBALADILAR

5 yıl önce, muhaliflere bağlı uçak gözlemevinin, Rusya'ya ait olduğunu açıkladığı savaş uçaklarının Halep'in güneyindeki Tel Hadye çarşısına saldırı düzenlediği esnada Fatma, annesi ve 2 yaşındaki kardeşi ile bayram alışverişi yapıyordu.

BİR BACAĞINI KAYBETTİ

Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, Fatma, bilinci kapalı şekilde kaldırıldığı hastanede gözlerini açtığında kardeşi ölmüş, kendisi ise bir bacağını kaybetmişti.

Savaşta tek bacağını kaybeden Suriyeli Fatma, azmiyle duygulandırıyor-Video

ANNESİ, YAŞANANLARI ANLATTI

Fatma'nın annesi Şirin Nasuh, saldırıyı ve sonrasında yaşananları anlattı.

Saldırının yaşandığı esnada çarşının kana bulandığını söyleyen Şirin, "Kadın ve çocuk cesetleri her yerdeydi. Oğlum, kızım ve ben bir yere savrulduk. Oğlum saldırı anında hayatını kaybetti. En son birilerinin onun cansız bedenini kaldırdığını gördüm. Fatma'nın bacağı saldırıda kopmuştu. Bana da şarapneller isabet etti. Hemen Fatma'ya sarılarak hastaneye koştum." dedi.

REJİMİN BASKILARIYLA İDLİB'E GÖÇTÜLER

Saldırıdan sonra bir süre daha Halep'te yaşadıklarını belirten Şirin, rejimin bölgeyi ele geçirmesi ve saldırılarını artmasıyla çareyi İdlib'e göç etmekte bulduklarını söyledi.

Maddi durumlarının yetersiz olduğunu dile getiren 5 çocuk annesi Şirin, "Eşim hastalığı yüzünden uzun süre ayakta duramıyor. Ayakta durunca baş dönmesi ve baygınlığı oluyor. Bu nedenle çalışamıyor. Maalesef durumumuz çok kötü." diye konuştu.

TEK BACAĞI İLE OKULA 3 KİLOMETRE YÜRÜYOR

Her sabah değneklerine sarılarak yola koyulan Fatma, okuluna varmak için tek bacağıyla 3 kilometre yol yürüyor.

Annesinin "Yağmur çamur dinlemeden inatla okuluna gitmeyi bırakmıyor." dediği Fatma hayalini "Çocuk doktoru olup uzuvları kopan çocuklara protez yapmak istiyorum." şeklinde açıklıyor.

HAYALİ, TÜRKİYE'DE PROTEZ BACAĞA KAVUŞMAK

Yaşadığı tüm acılara rağmen küçük yaştaki azmiyle hayranlık uyandıran Fatma, Türkiye'de tedavi görmeyi umut ediyor.