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    Savaşta yaralanan Ukraynalılar tedavi edildi

    Ukrayna'ya açılan savaşta yaralananlar, Lyman kentinde tedavi altına alındı.
    • 02.12.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:36
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    Savaşta yaralanan Ukraynalılar tedavi edildi

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaştan en çok etkilenen siviller oldu.

    Milyonlarca sivil yerlerinden edilirken, çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı.

    Yaralananlara müdahale edildi

    Çatışmaların en şiddetli yaşandığı noktalardan biri de Donetsk bölgesi oldu. Buradaki çatışmalarda yaralananlar, Lyman kentinde tedavi gördü.

    AA'nın haberine göre, yaralananlar arasında yaşlı siviller de yer aldı. Tedavi anları, objektiflere yansıdı.

    1300'den fazla Ukraynalı askeri personel kurtarıldı

    Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 24 Şubat'tan bu yana toplam 1300'den fazla Ukraynalı askeri personelin Rus esaretinden kurtulduğunu duyurdu.

    En son 1 Aralık'ta Rusya ile yaptıkları esir takasıyla 50 Ukraynalı askeri personelin evlerine döndüğünü kaydeden Zelensky, "Hepsini geri getirelim. Ukrayna'nın tamamı özgür olacak. Tüm Ukraynalılar evde olacak." dedi.

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