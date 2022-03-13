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    Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar, İtalya'da okula başladı

    Ülkelerini ve evlerini bırakıp savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar, İtalya'da okula başladı. Çocuklar, ilk günlerinde büyük bir alkışla karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 18:58
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    Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar, İtalya'da okula başladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon, 18 gündür devam ediyor…

    Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede halk, patlama ve siren sesleri ile yaşıyor. Rus birlikleri, sivil bölgeleri de hedef alıyor.

    Birçok Ukraynalı, saldırılardan korunabilmek için çareyi ülke dışına kaçmakta buldu. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce insan, evinden alabildiği birkaç valiz ile bölgeden kaçtı.

    Aileleri ile birlikte savaştan kaçan çocuklar ise, yeni hayatlarına adım attı.

    ALKIŞLARLA KARŞILANDI

    İtalya'da bir okulda çekilen görüntülerde, Ukraynalı çocuklar okuldaki ilk günlerinde büyük bir alkışla karşılandı.

    Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar, İtalya da okula başladı #1

    Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklar, İtalya da okula başladı #2

     


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