Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

Savun Sanayii Başkanlığı, Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin süreç devam ediyor…

Rus medyasında, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev’in Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını söylediğine dair haberler yer aldı.

“Anlaşma imzalandı, mali modeli görüşüyoruz”

Verilen bilgilere göre Miheyev, Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini belirttiği açıklamasında, şu sözleri kaydettiği ileri sürüldü:

“Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz.”

Öte yandan, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov’un, yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade ettiği belirtildi.

“Yeni bir gelişme söz konusu değil”

Rus medyasında çıkan haberler sonrasında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

S-400 tedariki ile ilgili herhangi yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(Rusya'dan S400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir."