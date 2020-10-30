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- Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi
Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 13:39
Çiftin evlilik haberini veren de ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels oldu.
Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada "Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak" denildi.
NEW YORK'TA EVLENDİLER
Johannson ve Jost'un pandemi süresince faaliyetlerini desteklediğini duyuran kuruluş bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu. Eğlence dünyasında verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York'taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.
DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULARINDAN
Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları arasındaki Scarlett Johansson’ın eşi Colin Jost, ABD’nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live’ın senaristliğini yapıyor.
Scarlett Johansson’un 2017’de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift geçen yıl Mayıs ayında nişanlanmıştı.