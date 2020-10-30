Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı komedyen Colin Jost ile sadece aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir hayatını birleştirdi.

Çiftin evlilik haberini veren de ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels oldu.

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada "Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak" denildi.

NEW YORK'TA EVLENDİLER

Johannson ve Jost'un pandemi süresince faaliyetlerini desteklediğini duyuran kuruluş bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu. Eğlence dünyasında verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York'taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULARINDAN

Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları arasındaki Scarlett Johansson’ın eşi Colin Jost, ABD’nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live’ın senaristliğini yapıyor.

Scarlett Johansson’un 2017’de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift geçen yıl Mayıs ayında nişanlanmıştı.