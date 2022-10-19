Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle düzensizlik sürüyor

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürerken bir farenin, bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görüldü.

Koronavirüs, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Pandemi dönemi boyunca rezervasyonlar iptal edilirken hava yolu şirketleri, uçuş seferlerini iptal etti.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle ve tedbirlerinin azaltılmasıyla birlikte seyahatler tekrar başladı fakat bu kez de firmalar talebe yetişemedi.

Bunun sonuucunda havalimanlarında personel krizi yaşandı ve bu soruna da henüz kesin bir çözüm üretilmedi.

Schiphol Havalimanı'nda sıkıntı yaşanıyor

Avrupa'da aylardır süren kriz devam ederken sıkıntıların yaşandığı yerlerden biri de Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı.

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.

Temizlik hizmetleri de yetersiz

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında, bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.

AA'nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüde, farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görüldü.