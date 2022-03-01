Scott Morrison: Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık destek sağlayacağız

Başbakan Morrison, Kiev yönetimi ve ülke halkını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Avustralya, Rusya saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya yardım gönderecek.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yapacakları yardıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOPLAM TUTAR 105 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

Ukrayna yönetimi ve halkını destekleyeceklerini kaydeden Morrison, 70 milyon doların askeri, 35 milyon doların ise insani yardımları içereceğini duyurdu. Morrison, askeri yardımın, teçhizat, silah, mühimmat ve füzeleri kapsadığını aktardı.

SİLAH VE MÜHİMMAT YOLDA

Silahlar hakkında detay vermeyi reddeden Morrison, "Rus hükümetine, karşılarına ne çıkacağı hakkında bilgi vermeyi planlamıyorum." dedi.

Morrison, Ukrayna'ya ulaştırılacak silah ve mühimmatın yolda olduğunu ifade etti.

BARINMA, GIDA, SU, EĞİTİM...

Yapacakları insani yardımlara da değinen Morrison, "35 milyon Avustralya dolarını uluslararası kuruluşların yaptığı, barınma, gıda, su, eğitim ve tıbbi bakım çabalarını desteklemek için vereceğiz." diye konuştu.

Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımları yürürlüğe koyan Avustralya, savaştan sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı uyguluyor.