Euro
15.62
0.28%
Dolar
13.89
0.33%
Altın
854.40
0.45%
Borsa
1990
2.25%
Bitcoin
600.712
12.10%
BTXN Coin
37.60
0.61%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Scott Morrison: Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık destek sağlayacağız

    Başbakan Morrison, Kiev yönetimi ve ülke halkını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Scott Morrison: Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık destek sağlayacağız

    Avustralya, Rusya saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya yardım gönderecek.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya yapacakları yardıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    TOPLAM TUTAR 105 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

    Ukrayna yönetimi ve halkını destekleyeceklerini kaydeden Morrison, 70 milyon doların askeri, 35 milyon doların ise insani yardımları içereceğini duyurdu. Morrison, askeri yardımın, teçhizat, silah, mühimmat ve füzeleri kapsadığını aktardı.

    SİLAH VE MÜHİMMAT YOLDA

    Silahlar hakkında detay vermeyi reddeden Morrison, "Rus hükümetine, karşılarına ne çıkacağı hakkında bilgi vermeyi planlamıyorum." dedi.

    Morrison, Ukrayna'ya ulaştırılacak silah ve mühimmatın yolda olduğunu ifade etti.

    Scott Morrison: Ukrayna’ya 105 milyon dolarlık destek sağlayacağız #1

    BARINMA, GIDA, SU, EĞİTİM...

    Yapacakları insani yardımlara da değinen Morrison, "35 milyon Avustralya dolarını uluslararası kuruluşların yaptığı, barınma, gıda, su, eğitim ve tıbbi bakım çabalarını desteklemek için vereceğiz." diye konuştu.

    Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımları yürürlüğe koyan Avustralya, savaştan sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı uyguluyor.


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi
    Teknoloji

    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi

    Sığınakta yaşayan Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı
    Gündem

    Sığınakta yaşayan Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı

    Görüş Bildir