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    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti

    Hollywood yıldızı ABD’li aktör Sean Penn, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Başkan Vladimir Zelensky ile görüştü. Ziyarette Penn’in, Zelensky’ye Oscar’ını hediye ettiği öğrenildi.
    • 09.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:07
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    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti

    Hollywood yıldızı ABD’li aktör Sean Penn, Rusya’nın saldırılarından itibaren Ukrayna’ya olan üçüncü ziyaretinde, dün Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn’in, Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelensky'ye bilgi verdiği belirtildi.

    Oscar’ını hediye etti

    Açıklamada ayrıca Penn’in, Oscar ödülünü Zelensky’ye hediye ettiği ifade edilirken, “Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan'a teslim etti. Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna'da kalacak.” denildi.

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #1

    “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti

    Zelensky, ‘devletlerarası iş birliğini güçlendirdiği, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli bir katkı sağladığı için’ ünlü aktöre “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti.

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #2

    Cesur Yolu’nda isim levhası

    İkilinin daha sonra, Kiev’deki Anayasa Meydanı’nda bulunan Cesur Yolu’nu (Walk of Brave) ziyaret ettiği aktarıldı.

    DHA'da yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasında, “Bu sokakta, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgali sırasında Ukrayna'ya yardım eden birçok dünya liderinin adının yanında Sean Penn'in de bir isim levhası var.” ifadelerine yer verildi.

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #3

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #4

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #5

    Sean Penn, Zelensky’ye Oscar’ını hediye etti #6


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