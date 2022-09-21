Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan etmesinin ardından Finlandiya sınır kapısına dayanan Ruslar uzun kuyruklara neden oldu.

Ukrayna-Rusya savaşı ile dünya bir dönemece girdi.

Küresel çapta etkileri olan savaş en çok savaşın tarafı olan iki ülke halkını vururken Rusya'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Seferberlik beklentisi

Savaşın başından itibaren gündemde olan seferberlik ilanı ilk kez dün ciddi şekilde beklenmeye başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Putin kısmi seferberlik ilan etti

Putin konuşması sırasında beklenen kısmi askeri seferberlik ilanını duyurdu.

Seferberlik, bugünden itibaren geçerli olacak.

Rusya'dan kaçış başladı

İlanın ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başladı.

Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı.

Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken imkanı olmayanlar ise kara yoluna yöneldi.

Finlandiya sınırında Rus kuyruğu

Rusya'nın batıya açılan kapılarından biri de Finlandiya sınırında.

Seferberlikten kaçan Rusların hedefi de bu ülke oldu. Seferberlik ilanından saatler sonra Finlandiya sınır kapısı önünde Rus araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

O anlar kameralara yansırken araç kuyruklarının 30 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Seferberlik ilanından sonra Rusya-Finlandiya sınırında yoğunluk VİDEO