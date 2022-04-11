Sel felaketinde tatile çıkan Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti

Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkede meydana gelen sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine yapılan siyasi baskılar sonrası görevi bıraktı.

Almanya'da 2021 yazında meydana gelen sel felaketinde, dönemin Çevre Bakanı olan Anne Spiegel'in tatile çıktığı belirlenmişti.

Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı.

Spiegel, eleştiriler üzerine özür dilemiş ancak istifa etmemişti.

İstifa etti

AA'nın haberine göre bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anne Spiegel'in, Bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.

"Doğru bir adımdı"

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Omid Nouripour, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Spiegel'in doğru bir adım attığını söyledi.

Nouripur, Anne Spiegel'in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak "İstifa kararı doğru bir adımdı. Halefi için derhal bir teklif sunacağız." dedi.