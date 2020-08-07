Selman, Kanada'ya suikast timi gönderdi iddiası

Suudi Arabistanlı eski istihbarat çalışanını öldürmeyi hedefleyen timin, Toronto'da engellendiği belirtildi. Ekibin, cinayet izlerini silmek için kimyasal madde taşıdığı da kaydedildi.

Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yeni bir iddia ile daha gündeme geldi.

Kanada'da yaşayan Suudi Arabistanlı eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad Cebri, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kendisini öldürmek için Toronto şehrine suikast timi gönderdiğini iddia etti.

ESKİ SUUD YETKİLİ İÇİN İNFAZ EKİBİ GÖNDERİLDİ

Konuyla ilgili ABD'de Cebri tarafından Selman ve 24 kişi hakkında açılan davanın dosyasında 'Kaplan Timi' adlı suikast timinin, Kaşıkçı cinayetinden iki hafta sonra Kanada'ya gittiği belirtildi.

Selman'ın, 2017 yılında tasfiye ettiği Prens Nayif'in emrinde çalışan Cebri, aynı yıl Kanada'ya kaçtı ve o günden beri bu ülkede özel güvenlik koruması altında yaşıyor.

BBC'nin aktardığını göre 61 yaşındaki Cebri, yıllardır İngiliz MI6 ile ve Suudi Arabistan'daki diğer Batılı istihbarat ajansları arasında kilit rol oynadı.

Saad Cebri

CİNAYET BÖLGESİNİ TEMİZLEMEK İÇİN KİMYASAL MALZEME TAŞIYORLARDI

Kanada'ya turist vizesiyle girmeye çalışan 'Kaplan Timi', Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı yetkililerinin şüphelenmesi üzerine engellendi.

Kanada'ya gönderilen infaz ekibinin, cinayetin ardından bölgeyi temizlemek için iki çanta dolusu kimyasal malzeme taşıdığı bilgisi dava dosyasında yer aldı.

SELMAN: SANA ULAŞACAĞIZ

Saad Cebri, Muhammed bin Selman'ın kendisine "Sana kesinlikle ulaşacağız" şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu anlatımı ViDEO