Semeru Yanardağı'nda yaşanan patlamada ölü sayısı 34'e yükseldi

Ekipler, 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından bilanço ağırlaşıyor.

Çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerinin 12 kişinin daha cesedine ulaşmasıyla ölü sayısı arttı.

KAYIP 17 KİŞİ ARANIYOR

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (BNPB) açıklamasında, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından kayıp 17 kişinin arandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 34'E ÇIKTI

Patlamada yaralanan 169 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, 12 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 34'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeden yaklaşık 3 bin 700 kişi tahliye edildi ve 3 bine yakın ev ile 24 okul hasar gördü.

EN AZ 2 BİN EV GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINMALI

Ülke basınındaki haberlere göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, yanardağdaki patlamadan etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Widodo, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Lumajang'da altyapıyı yeniden inşa edeceklerini ve en az 2 bin evin güvenli bölgelere taşınması gerektiğini söyledi.

Yanardağda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı. Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi kurtarılmıştı.

130 AKTİF YANARDAĞ

Yanardağda 6 Aralık'ta da bir patlama meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları durdurulmuş, sonra yeniden başlatılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.