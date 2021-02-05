Sen Nehri'nde sular yükseldi, Paris'te yollar trafiğe kapatıldı

Şiddetli yağışların ardından, Eyfel Kulesi'nin yanından geçen Sen Nehri'nde sular yükseldi. Bölgenin trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Eyfel Kulesi'nin yanından geçen Sen Nehri'nde su seviyesi, şiddetli yağışların etkisi ile 4 metre 35 cm'ye kadar yükseldi.

Yükselen suların, yol üzerine kadar çıktığı görüldü. Korkutan gelişmenin ardından bölgenin trafiğe kapatılmasına karar verildi.

NEHİR KENARINA İNMEK YASAK

Nehrin çevresinin geçici olarak trafiğe kapatılmasının yanı sıra, vatandaşları oluşabilecek tehlikelerden korumak için nehrin kenarına inişler yasaklandı. Nehirde yapılan gemi turları ise iptal edildi.

SULAR DAHA FAZLA YÜKSELEBİLİR

Yapılan ölçümlere göre, Sen Nehri'nin 4 metre 35 cm yükseldiği belirlendi.

Nehrin sularının daha fazla yükselebileceği uyarısı yapan yetkililer, önümüzdeki günlerde seviyenin 4 metre 45 cm olabileceğini bildirdi.

ALARM VERİLMİŞTİ

Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açabileceğini belirterek, 17 bölgede turuncu alarm, 69 bölgede ise sarı alarm ilan etmişti.



