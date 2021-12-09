Senato, Biden'ın aşı zorunluluğunu iptal eden tasarıyı onayladı

Genel Kurul'da yapılan oylamada, karar tasarısı 48'e karşı 52 oyla kabul edildi.

ABD Senatosu'nda Başkan Joe Biden'ın aşı zorunluluğu ile ilgili oylama yapıldı.

Biden'ın 100'den fazla elemanı olan işletmelerde çalışanlar için getirdiği koronavirüs aşısı zorunluluğu uygulamasını iptal etmeye yönelik hazırlanan karar tasarısı onaylandı.

TASARININ İPTALİ OYLANDI

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, karar tasarısı 48 "hayır" oyuna karşı 52 "evet" oyu ile kabul edildi.

100 sandalyeli Senato'nun yarısını oluşturan Cumhuriyetçilerin hepsi tasarıya "evet" oyu verirken, Demokrat Senatörler Jon Tester ve Joe Manchin'in de Cumhuriyetçilerin yanında oy kullanması dikkati çekti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇMESE BİLE...

Söz konusu tasarı bir sonraki onay için Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi.

Cumhuriyetçiler, tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçemese bile Senato'dan çıkan kararın "bir kazanım" olduğu yorumunu yaptı.

TARTIŞMALI AŞI ZORUNLULUĞU

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçiler'den büyük tepki görmüştü.

Bunun üzerine Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı, 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.

Öte yandan Biden'ın aşı kararına ilişkin birçok eyalet dava açmış ve federal mahkeme söz konusu kararı durdurmuştu.