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Senatör Bob Menendez: Türkiye, ABD'den F-16 alamaz

Senatör Bob Menendez: Türkiye, ABD'den F-16 alamaz

Menendez, Ankara hakkında gerçek dışı ifadelere imza attı. Türkiye'deki S-400'leri işaret eden Menendez, böyle bir durumda F-16 satamayacaklarını söyledi.