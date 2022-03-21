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- Senatör Bob Menendez: Türkiye, ABD'den F-16 alamaz
Senatör Bob Menendez: Türkiye, ABD'den F-16 alamaz
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 14:41
ABD'li Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi.
Daha önceki açıklamalarında "Türkiye'nin durdurulması" gerektiğini savunan ve Ankara'ya karşı Avrupa ile dayanışma içinde olunması görüşünü ileri süren Menendez, F-16'lara ilişkin konuştu.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine konuşan Menendez, Türkiye hakkında asılsız ifadeler kullandı.
Menendez, Ankara'nın "Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini" öne sürdü. Senatör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri varlığını "işgalci" şeklinde nitelendirmeye çalışarak haddini aştı.
MENENDEZ'İN ASILSIZ İDDİALARI
Asılsız görüşlerini aktarmayı sürdüren Menendez, Türkiye'nin "komşu devletlerin münhasır ekonomik bölgelerine el uzattığı" iddiasını da ortaya atarak, bu şartlar altında ABD'nin yeni F-16 savaş uçağı sağlayamayacağını söyledi.
"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI GÖRMÜYORUM"
Bob Menendez, böyle bir durumda Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut filosunun da "modernize edilemeyeceği" yönünde ifadeler kullandı.
Amerikalı Senatör, "S-400'ler konusunda geri dönüş olmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı görmüyorum." dedi.