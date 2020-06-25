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    Senegal Cumhurbaşkanı karantinada

    Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 06:35
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    Senegal Cumhurbaşkanı karantinada #1

    Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, koronavirüslü kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

    Açıklamada, Sall'in koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

    PARLAMENTODA VİRÜS UYARISI

    Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

    Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

    150'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINA BULAŞTI

    Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Senegal Cumhurbaşkanı karantinada #2

    Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall

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