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    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 23:53
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    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

    Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

    Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.

    FIFA BAŞKANI TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

    Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #1

    ERDOĞAN STAD AÇILIŞINDA BULUNDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #2

    SENEGAL BAŞKANI VE ERDOĞAN PASLAŞTI

    Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #3

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #4

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #5

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #6

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #7

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    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #9

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #10

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #11

    Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın katılımıyla açıldı #12


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