Senegal'de 10 yıl hapsi istenen eşcinsellerin cezası 5 yılda kaldı

Eşcinselliğin yasadışı sayıldığı Senegal'de ilişkilerin cezalandırılması için 10 yıl hapis talep edildi. Ceza 5 yılda bırakıldı.

Senegal Ulusal Meclisi, ülkede yasa dışı olan eşcinsellikle ilgili hapis cezasının artırılmasını talep etti.

Eşcinsellikten hüküm giyen kişilerin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı.

BAŞKAN GEREKSİZ BULDU

Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi.

CEZANIN YETERİNCE AĞIR OLDUĞU SÖYLENDİ

Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.