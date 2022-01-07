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    Senegal'de 10 yıl hapsi istenen eşcinsellerin cezası 5 yılda kaldı

    Eşcinselliğin yasadışı sayıldığı Senegal'de ilişkilerin cezalandırılması için 10 yıl hapis talep edildi. Ceza 5 yılda bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 15:11
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    Senegal'de 10 yıl hapsi istenen eşcinsellerin cezası 5 yılda kaldı

    Senegal Ulusal Meclisi, ülkede yasa dışı olan eşcinsellikle ilgili hapis cezasının artırılmasını talep etti.

    Eşcinsellikten hüküm giyen kişilerin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı.

    BAŞKAN GEREKSİZ BULDU

    Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi.

    CEZANIN YETERİNCE AĞIR OLDUĞU SÖYLENDİ

    Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.

    Senegal de 10 yıl hapsi istenen eşcinsellerin cezası 5 yılda kaldı #1


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