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    Senegal'de kuş gribi sebebiyle 42 bin kanatlı itlaf edildi

    Senegal'de tespit edilen kuş gribi nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi.
    • AA
    • 09.01.2021 - 06:58
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    Senegal'de kuş gribi sebebiyle 42 bin kanatlı itlaf edildi

    Senegal'de hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başkent Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Pout kentinde özel bir çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi.

    42 BİN KANATLI İTLAF EDİLDİ

    Olaydan sonra 42 bin yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda 58 bin kanatlı hayvanın da hastalık nedeniyle telef olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, yumurta tavuklarından alınan 2 bin 723 yumurtanın da itlaf edildiği vurgulandı.

    Hastalığın şu an için sadece Pout'da görüldüğü ve çiftlikte çalışanların da testlerinin negatif olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Senegal de kuş gribi sebebiyle 42 bin kanatlı itlaf edildi #1

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