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    Senegal'de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu

    Senegal Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat, resmi tatil ilan edildi.
    • AA
    • 07.02.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:19
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    Senegal'de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu

    Senegal Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Senegal Milli Futbol Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasının ardından 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi.

    Başkent Dakar'da taraftarlar, sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu.

    “TERANGA'NIN ASLANLARI”

    Öte yandan Senegal Milli Futbol Takımı'nın yerel saat ile 13.00'de Dakar'a geleceği belirtildi.

    “Teranga'nın Aslanları” lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi.

    Senegal de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu #1

    UZATMALARA GİTTİ

    Senegal, 7 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu bulunan Mısır ile dün akşam Kamerun'un Yaounde kentinde final maçı oynamıştı.

    Mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlanmış ve uzatmalara gidilmişti.

    Senegal de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu #2

    TARİHİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

    Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    Senegal, 2002 ve 2019 da final maçı oynamış ancak kupanın sahibi olamamıştı.

    Senegal de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu #3

    Senegal de ‘şampiyonluk günü’ resmi tatil oldu #4


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