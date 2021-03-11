Senegal'de sokak gösterilerinde yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edilecek

Senegal'de sokak gösterilerinde yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edilecek

Senegal'de PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak eylemlerinde hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilecek.

Senegal'de Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada, 3-8 Mart tarihlerinde yaşanan sokak olaylarında yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edileceği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs aşılama kampanyasının başarıyla yürütüldüğü vurgulanarak, 22 Ocak'ta Dakar ve Thies'te ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun, 19 Mart gece yarısı sonlandırılacağı belirtildi.

Çin'den 200 bin doz Sinopharm aşısı alan Senegal, ulusal aşılama kampanyasına 23 Şubat'ta başlamıştı.

36 BİNDEN FAZLA SENEGALLİ VİRÜSE YAKALANDI

Dünya Sağlık Örgütünün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkeye 3 Mart'ta, 324 bin AstraZeneca aşısı gönderilmişti.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Senegal'de salgının başından bu yana 36 bin 195 kişi virüse yakalanmış, 935 kişi de yaşamını yitirmişti.