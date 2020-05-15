Senegal'den Air France'a habersiz uçuş tepkisi

Fransa'nın Afrika'yı sömürge gibi görmeye devam ettiğini belirten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, uçuşlarla ilgili karar vermediklerini söyledi.

Fransa merkezli hava yolu şirketi Air France, Paris-Dakar uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Senegal, tek taraflı alınan karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Air France'ın Paris-Dakar uçuşlarını 16 Haziran'dan itibaren başlatacağını açıklamasına karşı çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre Sall, düzenlediği bakanlar kurulunda, Fransız hava yolunun duyurusunu kınadı.

"AFRİKA'YI SÖMÜRGE GİBİ GÖRÜYORLAR"

Air France'ın kendilerine danışmadan böyle bir duyuru yaptığını kaydeden Sall, bu "emrivaki" şeklindeki kararın Fransa'nın Afrika ülkelerini halen sömürge gibi gören küçümseyici tavrının bir yansıması olduğunu belirtti.

"DUYURULARI KALDIRIN" UYARISI

Senegal hükümeti, Air France'ın bölge ofisine gönderdiği resmi yazıyla 16 Haziran'dan itibaren Paris-Dakar uçuşlarının başlatılacağı şeklinde duyuruların kaldırılmasını istedi.

UÇUŞLARLA İLGİLİ KARAR VERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Sall, konuyla ilgili henüz hiçbir karar verilmediğini, uluslararası uçuşlarla ilgili kararları koronavirüs salgınının seyrine göre alacaklarını kaydetti.

Senegal hükümeti, salgın nedeniyle 31 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

SENEGAL VE FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

2 bin 189 koronavirüs vakasının görüldüğü Senegal'de 23 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da ise 178 bin 870 vaka ve 27 bin 425 ölüm gerçekleşti.