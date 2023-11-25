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Serbest bırakılan Filistinliler sevinç anlarında şükür secdesi yaptı

Serbest bırakılan Filistinliler sevinç anlarında şükür secdesi yaptı İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, şükür secdesi yaparak sevinç gösterisinde bulundu.