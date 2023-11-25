İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor.
Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.
Yüzlerce kişi karşıladı
Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.
İsrail askerleri müdahale etti
İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.
Bir diğer yandan serbest kalan Filistinlilerin sevinç anları dikkat çekti.
Şükür secdesi yaptılar
Ailelerine kavuşan kişilerin mutlu anları paylaşıldı.
Aynı zamanda serbest bırakılan Filistinliler'den bazıları şükür secdesi yaparak sevinç gösterisinde bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış