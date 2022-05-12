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    Sergey Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz

    Sergey Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz

    Umman'da mevkidaşıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupa'da savaş istemeyiz." ifadelerini kullandı.
    • 12.05.2022 - 03:16
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 03:37
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    Resmi ziyaret kapsamında Umman'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

    Görüşmenin ardından ise ortak basın toplantısı düzenledi.

    Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

    "Ummanlı dostlarımıza operasyon hakkında bilgi verdik"

    Lavrov görüşmede, "Ummanlı dostlarımıza Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun gelişmeleri hakkında bilgi verdik." diyerek, Umman'ın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun yapıcı olduğuna ve ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

    Sergey Lavrov: Avrupa da savaş istemiyoruz #1

    "Avrupa'da savaş istemiyoruz"

    Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.

    Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinde müzakerenin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

    Öte yandan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Muskat'ta makamında kabul etti.

    Sergey Lavrov: Avrupa da savaş istemiyoruz #2

    "Tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz"

    AA'nın haberine göre kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya krizi ele alındı.

    Busaidi, "Umman, Ukrayna'daki durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor ve tüm tarafları durumu ağırlaştırmamak için itidalli olmaya ve farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor." diye konuştu.

    Sultan Said, söz konusu krizin uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalmanın ve siyasi anlaşmaya varmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

    Sergey Lavrov: Avrupa da savaş istemiyoruz #3


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