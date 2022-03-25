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    Sergey Lavrov: Batılılar Rusya'ya karşı topyekün savaş ilan etti

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’yı yok etmek istediğini söyledi.
    • AA
    • 25.03.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:50
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    Sergey Lavrov: Batılılar Rusya'ya karşı topyekün savaş ilan etti

    Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş 30'uncu gününe girdi.

    Taraflar arasında müzakere süreci devam ederken, dün son olarak Ukrayna gündemiyle Brüksel'de NATO Zirvesi gerçekleşti.

    Bugün ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    "BATI SAVAŞ İLAN ETTİ' ÇIKIŞI

    Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında konuşan Bakan Sergey Lavrov, Avrupa’daki siyasetçilerin, Hitler Almanyası'nda kullanılan "topyekün savaş" terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savundu.

    Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti.

    "RUSYA'YI YOK ETMEK İSTİYORLAR"

    Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.

    Sergey Lavrov: Batılılar Rusya ya karşı topyekün savaş ilan etti #1

    "BATI DIŞINDAKİLER TEK TARAFLI OYUNA GİRMEK İSTEMİYOR"

    Rusya’nın izole edilemeyeceğine işaret eden Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var." ifadesini kullandı. Lavrov, Batılıların, Birleşmiş Milletler kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda yürüttüğünü belirterek, "Batı dışındaki dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, tek taraflı oynanan bir oyuna girmek istemiyor. Muazzam bir baskı altındalar." dedi.

    "PENTAGON'UN LABORATUVAR KURMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

    Ukrayna yönetiminin nükleer silah edinmesine yönelik arzusundan ötürü endişe duyduklarını ifade eden Lavrov, "Aynı şekilde, Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz." diye konuştu.


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