Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşıyla Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşen Ara Ayvazyan, Karabağ'daki anlaşmanın önemli olduğunu söyledi. Lavrov ise Borrell'in Türkiye ve Rusya hakkındaki sözlerine değindi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, başkent Moskova’da bir araya geldi. İki isim, Karabağ’daki son gelişmeleri görüştü.

Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Lavrov ve Ayvazyan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANLAŞMA, KAN DÖKÜLMESİNİ DURDU"

Ermenistan’ın Karabağ’da bulunan 7 bölgedeki işgalini sonlandıran 10 Kasım tarihli anlaşmanın önemine işaret eden Ayvazyan, "Bu geçici bir anlaşma değildi. Kan dökülmesini durduran ve ateşkes sağlayan önemli bir kilometre taşıydı." diye konuştu.

"AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Karabağ sorununun çözümüne yönelik bazı ana konuların ise henüz çözülmediğini savunan Ayvazyan, "Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde durumun istikrara kavuşmasının ardından Azerbaycan ile görüşme yapacağız." dedi.

"ATEŞKESİN UYGULANMASINDAN MEMNUNUZ"

Lavrov da Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık bir aydır ateşkesin fiilen uygulanmasından memnunuz, mülteciler geri dönüyor." ifadesini kullandı.

BORRELL'İN TÜRKİYE VE RUSYA HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in "Türkiye ve Rusya, Suriye, Libya ve Kafkasya’da etki alanlarını paylaşıyorlar." şeklindeki yorumunu da değerlendiren Lavrov, şöyle konuştu:

'DÜNYAYI BÖLÜNMÜŞ ŞEKİLDE SUNMAYIN' ÇAĞRISI

"AB’nin çağdaş bir şekilde davranacağını ve dünyayı etki alanlarına bölünmüş şekilde sunmaya çalışmayacağını umuyorum. Bir çatışmanın çözümüne dürüstçe katılım olursa, herkes için yeterli alan olacaktır. Bu katılım bazı jeopolitik faydalar ve üçüncü tarafların faydası için çıkar elde etme uğruna olmamalıdır.

"KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi konusunda adım atmadan önce bu konuda hiç kimse adım atmamıştı. Kafkasya ise Rusya, Türkiye ve İran’ın komşu bölgesidir. Burada olanlara kayıtsız kalmamız mümkün değildir."