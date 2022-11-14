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    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası

    G20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, hastaneye kaldırıldığı iddiası sonrası yalanlama paylaşımları gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:04
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    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya hareket etti.

    Pazar günü Bali Adası'na gelen Lavrov'un, bir süre sonra rahatsızlık geçirdiği aktarıldı.

    Lavrov'un, kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Rusya yalanladı

    Yayılan haberler sonrası Lavrov'dan yanıt da gecikmedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova haberleri yalanlayarak, "Bu, elbette sahtekarlığın zirvesidir." ifadelerini kullandı.

    Sergey Lavrov ile birlikte olduğunu vurgulayan Zakharova, Lavrov'u otelde otururken video kaydına alarak herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını aktardı.

    "Lavrov, Bali'deki otelinde"

    O paylaşımda ise, "Lavrov, Bali'deki otelinde. Sağlığıyla ilgili raporların "politik bir oyun" olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.

    "Yarınki zirve için materyal okuyorum"

    Sergey Lavrov ise haberlere dair yaptığı paylaşımda, "Yarın otelde yapılacak zirve için, materyal okuyorum." ifadelerini kullanarak şu fotoğrafı paylaştı;

    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası #1

    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası #2


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