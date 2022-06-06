Sergey Lavrov, iptal edilen Sırbistan ziyaretiyle ilgili konuştu

Lavrov, "Rusya'nın Sırbistan ile bağlarını ne olursa olsun kimse bozamayacak" dedi. Rus Bakan, Sırp mevkidaşını Moskova'ya davet etti.

Sırbistan'ı ziyaret etmek isteyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hava sahası engeline takıldı.

Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, Lavrov'un uçağına geçiş izni vermezken, ziyaret iptal edildi.

Sırbistan'a gidemedi, mevkidaşını davet etti

Konuyla ilgili açıklama yapan Lavrov, kararla birlikte Sırbistan'ın, uluslararası politika yapma hakkından mahrum edildiğini söyledi.

Lavrov, Sırp mevkidaşını Rusya'yı ziyaret etmeye davet ederek, uçuşuna Avrupa ülkeleri tarafından izin verilmesini umduğunu belirtti.

"Bağlarımızı bozamayacaklar"

"Rusya'nın Sırbistan ile bağlarını ne olursa olsun kimse bozamayacak" diyen Lavrov, "Moskova, ülkeler arasındaki ilişkileri zorlaştırmak üzere hiçbir zaman harekete geçmeyecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Batı'nın ön plana çıkardığı özgürlük ilkesinin, yine Batı tarafından "ayaklar altına alındığını" ifade etti.

"Sırbistan'ın uluslararası faaliyetleri engellendi"

TASS'ın haberine göre, Sergey Lavrov, "Batı'nın bakış açısına göre, Sırbistan'ın başka bir seçeneği olmamalı, ortak seçme özgürlüğü olmamalı.

Sırbistan'ın uluslararası faaliyetleri, en azından şu an için Rusya yönünde engellendi." diye ekledi.

Kremlin: Düşmanca eylemler

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lavrov'un uçağının, bazı Avrupa ülkelerince engellenmesinin "düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

Söz konusu ülkelerin attığı adıma tepki gösteren Peskov, "Ülkemize, ülkemizin üst düzey temsilcilerine yönelik bu tür düşmanca eylemler elbette bazı sorunlara yol açabilir, bu temasların takvimini ileri bir zamana kaydırabilir." dedi.

AA'nın aktardığına göre; Peskov, bu eylemlerin, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki temasları etkilemeyeceğine işaret ederek, "Bu düşmanca eylemlerin, ülkemizin bu ülkelerle özellikle de Sırbistan gibi dost ülkelerle temaslarının devam etmesini engelleyemeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.