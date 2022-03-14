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- Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü
Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmeye geçmeden önce Katarlı mevkidaşından ateşini ölçtürmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 18:07
Katar'dan Rusya'ya bakan düzeyinde ziyaret düzenlendi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi başkent Moskova'da ağırladı.
Al Sani, görüşmenin yapılacağı binaya gelişinde Lavrov tarafından karşılandı. Görüşmede koronavirüs salgını nedeniyle tedbir alındı.
GÖRÜŞME ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Lavrov, görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce Katarlı mevkidaşından ateşini ölçtürmesini istedi.
Bu sırada elinde ateş ölçer cihazla bekleyen bir görevli, Al Sani'nin ölçümünü gerçekleştirdi.
Rus ve Katarlı bakanlar, daha sonra görüşmeye geçti.
Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü ViDEO