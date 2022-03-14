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    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmeye geçmeden önce Katarlı mevkidaşından ateşini ölçtürmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 18:07
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    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü

    Katar'dan Rusya'ya bakan düzeyinde ziyaret düzenlendi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi başkent Moskova'da ağırladı.

    Al Sani, görüşmenin yapılacağı binaya gelişinde Lavrov tarafından karşılandı. Görüşmede koronavirüs salgını nedeniyle tedbir alındı.

    GÖRÜŞME ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ

    Lavrov, görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce Katarlı mevkidaşından ateşini ölçtürmesini istedi.

    Bu sırada elinde ateş ölçer cihazla bekleyen bir görevli, Al Sani'nin ölçümünü gerçekleştirdi.

    Rus ve Katarlı bakanlar, daha sonra görüşmeye geçti.

    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin ateşini ölçtürdü ViDEO

    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani nin ateşini ölçtürdü #1

    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani nin ateşini ölçtürdü #2

    Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani nin ateşini ölçtürdü #3


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