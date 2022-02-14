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    Sergey Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz

    Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna ile yaşanan gerilime değinerek müzakereler yapılabileceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:16
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    Sergey Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz

    Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor...

    Dünyadaki siyasi isimler konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparken, son açıklama ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

    Ukrayna gerilimiyle ilgili konuşan Bakan Lavrov,  AB ve NATO ile daimi görüşmelerin mümkün olmayacağını ancak anlaşma için her zaman bir şans olduğunu söyledi.

    "MÜZAKERELERLE İLERLENEBİLİR"

    Bakan Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz." ifadesini kullandı.

    "ÖNERİLERİMİZ BÜTÜN OLARAK DİKKATE ALINMALI"

    ABD’nin askeri riskleri azaltacak öneriler sunduğunu ve AB ile NATO’dan gelen yanıtların tatmin verici olmadığını belirten Lavrov, "Önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı." dedi.

    Sergey Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz #1


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