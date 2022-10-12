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    Sergey Lavrov: Rusya, Batı ile müzakerelere açık

    Görüşmeler konusunda Batı'ya çağrıda bulunan Lavrov, "Asla reddetmediğimizi defalarca söyledik" dedi. Lavrov, Batı'dan yöneltilen iddialara tepki gösterdi.
    • 12.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:55
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    Sergey Lavrov: Rusya, Batı ile müzakerelere açık

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Kiev hattında yapılması istenen müzakerelere ilişkin çağrılara değindi.

    Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, aylardır devam eden savaşı sona erdirmek için ABD veya Türkiye ile diyalog kurmaya istekli olduklarını söyledi.

    ABD'ye müzakere tepkisi: Yalan

    Lavrov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de dahil olmak üzere bazı yetkililerin ABD'nin müzakerelere açık olduğunu ancak Rusya'nın reddettiğini söylediği şeklindeki iddialara değindi.

    Rus Bakan, "Bu bir yalan. Temas kurmak için ciddi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

    Price: Yapıcı bir teklif olarak görmüyoruz

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lavrov'un açıklamalarının Ukrayna'da sivilleri öldüren Rus füze saldırılarından birkaç saat sonra gelmesi nedeniyle Washington'ın Rusya'nın meşru bir görüşme önerisinde bulunduğuna "çok az güvendiğini" söylemişti.

    Price, "Bunu bir yapmacık tavır olarak görüyoruz. Acımasız saldırganlık savaşına son vermek için kesinlikle gerekli olan diyalog ve diplomasiye girişmek için yapıcı, meşru bir teklif olarak görmüyoruz." diye konuşmuştu.

    Sergey Lavrov: Rusya, Batı ile müzakerelere açık #1

    Lavrov: Teklif gelirse değerlendiririz

    Lavrov ayrıca, Rusya'nın kasım ayı ortasında Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde Başkan Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak bir görüşmeyi geri çevirmeyeceğini ve olası teklifi değerlendireceğini dile getirdi.

    Reuters'ın aktardığına göre, konuyla ilgili olarak Lavrov, "Görüşmeleri asla reddetmediğimizi defalarca söyledik. Teklif gelirse değerlendiririz." diye ekledi.


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