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    Sergey Lavrov: Sırp dostlarımızla temasa her zaman açığız

    Lavrov, iki ülke ilişkilerinin güç sınamasından geçtiğini söyledi. Rus Bakan, Belgrad'ın destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:39
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    Sergey Lavrov: Sırp dostlarımızla temasa her zaman açığız

    Moskova yönetimi, Kosova geriliminde Sırbistan'ın yanında olduğunu duyurdu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Atılan adımlar konusunda Belgrad'ı destekliyoruz." dedi.

    Bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

    "Rus-Sırp ilişkileri güç sınamasından geçti"

    Lavrov, şu anda Sırbistan'ın "ne kadar meşgul" olduğunun farkında olduklarını ve ayrıca bu ülke ile temaslara her zaman açık olduklarını söyledi.

    Sırp mevkidaşı Ivica Dacic'in doğum gününü ve yeni yılını kutladığı mesajında Lavrov, "Rus-Sırp ilişkileri, olumsuz uluslararası koşullarda bir kez daha güç sınamasından geçti." dedi.

    "Belgrad'a desteği sürdüreceğiz"

    Lavrov, "meşru ulusal çıkarları korumada Belgrad'a kardeşçe destek sağlamaya devam etme" sözü verdi.

    Sergey Lavrov: Sırp dostlarımızla temasa her zaman açığız #1

    Lavrov'un Sırbistan ziyaretine hava koridoru engeli

    Geçen yıl 6-7 Haziran tarihlerinde Belgrad'ı ziyaret etmek isteyen Lavrov'un uçağına, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan hava koridoru izni çıkmadı.

    TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı, ziyaretini iptal etmek zorunda kalırken, Avrupa devletlerinin kararını "benzeri görülmemiş" ve "akıl almaz" şeklinde nitelendirdi.

    Sergey Lavrov: Sırp dostlarımızla temasa her zaman açığız #2

    Kosova ile Sırbistan arasında gerilim yaşanıyor

    Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

    Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutmaya başlamıştı.


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