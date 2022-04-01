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    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var

    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 37 gündür devam eden savaş hakkında, "Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:23
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    Rusya Ukrayna arasındaki savaş, bir ayı aşkın süredir devam ederken, taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Ateşkesin sağlanması için büyük rol üstlenen Türkiye'nin başarısı ise tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

    PUTİN'İN ŞARTLARI

    Putin, askeri harekatını Ukrayna'ya sunduğu 3 şartla keseceğini söylemişti.

    Putin'in şartların yerine getirilme durumunda savaşın sonlanacağını söylediği şartlar, "Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi, Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması ve Donetsk ile Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması" şeklinde sıralanıyor.

    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var #1

    'İLERLEME' MESAJI

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise "Ültimatomlara hazır değiliz, ancak bu üç kilit madde için olası bir çözümümüz var." ifadelerini aktarmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çabası, farklı ülkelerce tebrik edilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da 'İlerleme' mesajı geldi.

    "GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR, DAHA İYİ ANLAYIŞ GÖRDÜK"

    Sergey Lavrov, Ukrayna'ya sunulan şartların kabul edilmeye başlandığını aktarırken, Kırım ve Donbas konusunda da anlayış hamlesinin geldiğini söyledi.

    37 gündür süregelen savaş hakkında konuşan Lavrov: "Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük." ifadelerini kullandı.

    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var #2

    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var #3

    Sergey Lavrov: Ukrayna ile görüşmelerde ilerleme var #4


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