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- Sergey Lavrov: Yaptırımlar Rusya'yı güçlendiriyor
Sergey Lavrov: Yaptırımlar Rusya'yı güçlendiriyor
Moskova'ya yönelik yaptırımları değerlendiren Rus Bakan, buna alıştıklarını söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 18.03.2022 - 12:14
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin karşı karşıya kaldığı ambargolar konusunda açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındığını söyleyerek, "Bu bir rekordur." dedi.
YAPTIRIMLARA YANIT VERDİ
Russia Today televizyonuna konuşan Lavrov, Batı'nın yeni yaptırımlardan söz ettiğini anımsatarak, bu duruma alıştıklarını söyledi.
Lavrov, "Yaptırımların bizi güçlendirdiğini söylemeliyim." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...