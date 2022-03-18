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    Sergey Lavrov: Yaptırımlar Rusya'yı güçlendiriyor

    Moskova'ya yönelik yaptırımları değerlendiren Rus Bakan, buna alıştıklarını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.03.2022 - 12:14
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    Sergey Lavrov: Yaptırımlar Rusya'yı güçlendiriyor

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin karşı karşıya kaldığı ambargolar konusunda açıklamalarda bulundu.

    Lavrov, Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındığını söyleyerek, "Bu bir rekordur." dedi.

    YAPTIRIMLARA YANIT VERDİ

    Russia Today televizyonuna konuşan Lavrov, Batı'nın yeni yaptırımlardan söz ettiğini anımsatarak, bu duruma alıştıklarını söyledi.

    Lavrov, "Yaptırımların bizi güçlendirdiğini söylemeliyim." ifadesini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Sergey Lavrov: Yaptırımlar Rusya yı güçlendiriyor #1


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