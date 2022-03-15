Sergey Lavrov'dan İran açıklaması: İş birliğimiz gelişecek

Lavrov, Abdullahiyan ile görüşmesinde iş birliği mesajı verdi. Rus Bakan, yaptırımların, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti aldıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Moskova'da bir araya geldi.

İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlara işaret eden Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." dedi.

Lavrov, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

"FAHİŞ TALEPLERDEN VAZGEÇECEĞİNİ UMUYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecilere gezinin amaçları konusunda açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Arkadaşlarımla yaptığımız Moskova ziyaretinin birkaç amacı var. İlk hedef Sayın Reisi'nin Moskova ziyareti sırasında iki ülkenin liderlerinin varmış oldukları anlaşmaları takip etmek." diye konuştu."

"SAVAŞI AÇIKÇA KINIYORUZ"

İkinci konunun Ukrayna'daki durum, bölgesel ve uluslararası arenada meydana gelen yeni gelişmeler olduğunu belirten Abdullahiyan, "Buna kayıtsız kalamayız. Ukrayna, Afganistan, Yemen veya dünyanın neresinde olursa olsun savaşı açıkça kınıyoruz. Ülke ve milletlere tek taraflı yaptırım uygulanmasını yanlış buluyor ve yaptırımları kınıyoruz. Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm için odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE BİR İZLENİM EDİNMEDİM"

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ziyaret sırasında ele alınacak üçüncü konunun yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinin takibi olduğunu söyleyerek, medyada, Rusya'dan gerekli desteğin alınamayacağına dair haber ve yorumların yer aldığına işaret etti.

Lavrov ile yaptığı son telefon görüşmesine atıfta bulunan Abdullahiyan, "Sayın Lavrov ile geçen hafta yaptığım telefon görüşmesinde böyle bir izlenim edinmedim, umarım bugünkü görüşmelerde Rusya ile iyi bir anlaşma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak net bir sonuca ulaşacağız." şeklinde konuştu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın, Rus meslektaşı ile Viyana'daki gelişmelere dair birkaç özel konuda istişarelerde bulunacağını, İran'ın Ukrayna'daki gelişmelere dair yapabileceği yardımlar ve savaşın diğer bölgelere sıçramaması için alınması gereken sorumluluklara dair değerlendirmelerde bulunacağını söylemişti.

Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyaretine atıfta bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı yaptırımlarının Rusya'nın İran ile işbirliğini güçlendirme yaklaşımını baltalamayacağını kaydetmişti.