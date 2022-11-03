Petrol
94.74
-1.48%
Euro
18.1623
-0.67%
Dolar
18.6204
0.02%
Altın
969.48
-1.02%
Borsa
4099
0.65%
Bitcoin
379.596
-1.55%
BTXN Coin
10.13
-0.88%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Sergey Lavrov'dan tahıl açıklaması

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın tahıl ihracatının önündeki engelleri kaldırılma anlaşması ile ilgili hala bir sonuç göremediğini söyledi.
    • 03.11.2022 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sergey Lavrov'dan tahıl açıklaması

    Türkiye'nin öncülük gösterdiği tahıl sevkiyatı konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geldi.

    Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya gelen Lavrov, daha sonra ortak basın toplantısında tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    BM Genel Sekreterine çağrı

    Kırım açıklarındaki Rus donanmasına gerçekleştirilen saldırının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle Ukrayna'dan yazılı güvenlik garantisi alındığı ve bu doğrultuda anlaşmaya geri döndüklerini hatırlatan Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de anlaşma şartlarının uygulanması yönünde çağrıda bulundu.

    Sergey Lavrov dan tahıl açıklaması #1

    "Hala bir sonuç görmüyoruz"

    Rusya'nın ihracatı açısından tahıl anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini savunan Lavrov, "Sayın Bakan Ayman Safadi ve heyetiyle de bu konuyu detaylı olarak görüştük. Bildiğiniz gibi anlaşmanın Ukrayna kısmının uygulanmasına başlanıldı. Ancak aynı zamanda BM Genel Sekreteri Guterres tarafından önerilen Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını kapsayan anlaşmanın ikinci kısmıyla ilgili hala bir sonuç görmüyoruz" dedi.

    "Rus tarafının tahıl miktarı, Ukrayna ile kıyaslanamayacak kadar fazla"

    Anlaşmanın Rus tahılı ile ilgili kısmının da uygulanması gerektiğini belirten ve Rus tahılının Ukrayna tahılından daha fazla olduğuna da dikkat çeken Lavrov, "Bu anlaşmanın ikinci kısmı ile ilgili dediğim gibi gübre ve tahıl miktarı göz önüne alınarak yakın zamanda çok ciddi önlemler alınmalıdır. Rus tarafının tahıl miktarı, Ukrayna mallarıyla kıyaslanamayacak kadar fazla" ifadelerini kullandı.

    "Yeni hükümetin onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

    Öte yandan, bölgesel konulara değinirken Irak Parlamentosu tarafından Başbakan Muhammed Sudani hükümetinin onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lavrov, "Parlamento tarafından yeni hükümetin onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhammed Sudani Başbakanlığındaki hükümetin güvenlik, hukuk, düzeni sağlamak ve diğer tüm konularda gerekli tüm çabayı göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.


    Ege denizinde 130 göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    Ege denizinde 130 göçmen kurtarıldı

    Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
    Dünya

    Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir