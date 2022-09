Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolarla birlikte artık amaçlarını da gizlemediğini ifade eden Sergey Lavrov, Zelenski'ye, "Elbette o...pu çocuğu ama bizim o...pu çocuğumuz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz şiddetini dindirmedi.

İki ülke arasındaki gerginlik birçok ülkeye de yansırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde açıklama yapan Lavrov, Ukrayna nedeniyle Batı'nın kendilerine uyguladığı yaklaşımı eleştirdi.

"Zelenski o...pu çocuğu ama bizim o...pu çocuğumuz"

Batılı devletlerin amacını artık gizlemediklerini de ifade eden Lavrov, Batı'nın Zelenski'ye uyguladığı yaklaşıma Amerikalıların kullandığı bir deyimle tepki gösterdi.

Zelenski için "Elbette o...pu çocuğu ama bizim o...pu çocuğumuz" ifadelerini kullanan Lavrov, Rus ordusunun yalnızca Kiev'le değil, Batı'nın askeri makinesiyle de karşı karşı olduklarının altını çizdi.

Sergey Lavrov'dan Zelenski'ye: O... çocuğu ama bizim o... çocuğumuz VİDEO



"Amaçları Rusya'yı tüketmek"

Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında "Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor." ifadeleri de yer aldı.

Lavrov'un ifadeleri neye dayanıyor

Lavrov'un ağzından çıkan "o...pu çocuğumuz" ifadesinin kullanımı ise; ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Latin Amerika'da diktatörlük yaptığı söylenen kişi hakkında kullanmasına dayanıyor.

Bu deyimin ortaya çıkışına yönelik bir rivayette; 1939’da, Nikaragua lideri Somoza hakkında söylendiği iddia ediliyor.

"Somoza may be a son of a b*tch, but he’s our son of a b*tch."

"Somoza o...pu çocuğunun teki olabilir ama bizim o...pu çocuğumuzdur."

1948’de Time dergisinde yer alan diğer rivayete göre ise Roosevelt bu lâfı Dominik Cumhuriyeti’nin lideri Rafael Trujillo için kullanmıştır.