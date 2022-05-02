Sergey Lavrov'ın 'Hitler Yahudi'ydi' sözü üzerine İsrail Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" ifadeleri üzerine İsrail’de, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Hitler ile açıklamaları İsrail’de karşılık buldu. Lavrov’un, “Hitler Yahudi’ydi En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi.” İfadeleri üzerine, İsrail Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Açıklamaları ‘feci’ olarak nitelendirildi.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, açıklama yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

“Affedilemez, skandal bir açıklama”

AA’nın haberine göre; İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yedioth Ahranoth'a verdiği röportajda, Lavrov'un bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini değerlendirdi.

Lavrov'un sözlerini, "Affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata." şeklinde tanımlayan Lapid, Rusya'dan özür beklediklerini belirterek büyükelçinin İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ‘kolay geçmeyecek bir görüşme için çağrılacağını’ söyledi.

‘Suriye’deki eylem özgürlüğünü kaybetme endişesi’

İsrail'in Rusya ile koordinasyon halinde Suriye'deki askeri eylem özgürlüğünü kaybetme endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Lapid, ulusal güvenlik hesaplamaları yaptıklarını ancak bazen çıkarlar değil değerlere bağlı kararlar almaları gerektiğini ifade etti.

İsrail, Rusya’nın doğrudan karşısında bir tavır almıyor Tel Aviv yönetimi, Suriye sahasındaki hareket kabiliyetini tehlikeye atabileceği endişesiyle Ukrayna'daki savaşın doğurduğu uluslararası tabloda Rusya'yı doğrudan karşısına almak istemiyor. İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.