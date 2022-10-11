Sergey Ryabkov'dan, Ukrayna destekçisi Batı ülkelerine mesaj

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı'nın Kiev yönetimine daha fazla müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ilan etti.

Rusya ve Ukrayna arasında, 24 Şubat tarihinde başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

8 aylık süreçte bir uzlaşmaya varılamazken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusuna destek veren Batılı ülkelere mesaj gönderdi.

Sergey Ryabkov, Batı ülkelerinin savaşa müdahil olmaması için gereken önlemlerin alınacağını vurguladı.

"Yardımlar, Batı'yı doğrudan savaşın içine sokuyor"

Ukrayna'ya sağlanan desteklere değinen Ryabkov, "Batılı ülkelerden Ukrayna'ya sağlanan silah yardımları, paralı askerler, eğitimler, istihbarat, uydu görüntüleri ve stratejik silahlar Batı'yı doğrudan bu savaşın içine sokuyor.





"Rusya, önlemler almak zorunda kalacak"

ABD ve Batılı ülke liderleri Rusya'nın savaş meydanında yenilmesine yönelik çağrı yapıyor. Rusya, asimetrik olmak dahil önlemler almak zorunda kalacak." diyerek, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlemler alacaklarını ilan etti.

"ABD ve NATO ile çatışma, Moskova'nın çıkarına değil"

Alınacak önlemlere karşı Batılı ülkeler ile bir çatışma da istemediklerini belirten Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın çıkarına değil. Washington ve diğer Batılı başkentlerin gerilimin kontrolsüz bir şekilde tırmanması risklerinin farkına varacağını umuyoruz ve uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.